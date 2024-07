Sperrmüll als Kultursediment: In dem, was sie wegwirft, lässt sich eine Epoche mitunter prägnanter erschließen als in dem, was sie wort- und bildreich von sich bekennt und für die Nachwelt haltbar machen möchte. Michael Volkmer wühlt als Künstler tief in diesem Sediment und birgt dort manche Gegenrede.

Michael Volkmer hat sich im Kunststudium in Mannheim