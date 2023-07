Für die Neuauflage der Arena auf dem Festplatz Herrngarten in Kibo hat der offizielle Vorverkauf begonnen. Von 23. bis 25. August 2024 soll drei Tage lang gefeiert werden, am Samstag, 24. August, stehen in Michael Schulte und Nico Santos zwei international bekannte Künstler auf der Bühne, für die jeweils die Fernsehshow „The Voice Of Germany“ wegbereitend war. Schulte erreichte für Deutschland den vierten Platz beim Eurovision Song Contest (ESC) 2018, beide Sänger haben jede Menge Gold- und Platinauszeichnungen eingeheimst.

Nach den „Early Bird Tickets“, die exklusiv im Donnersbergkreis zu kaufen waren, können die Eintrittskarten nun im offiziellen Vorverkauf erworben werden. Über den RHEINPFALZ-Ticket-Service erhalten RHEINPFALZ-CARD-Inhaber zehn Prozent Rabatt auf den Verkaufspreis von 49 Euro. Auch wer sich die Karten in der Stadthalle in Kibo kauft, kann in den Genuss des RHEINPFALZ-CARD-Vorteils kommen.