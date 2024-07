Nach Jahren der Wanderschaft kehrt 26-Jährige in die Heimat zurück. Bei seinem neuen Verein will der Keeper, der in Eisenberg mit dem Handball begann, für Stabilität zwischen den Pfosten sorgen.

Der gebürtige Nordpfälzer Michael Hoppe fand schon früh zum Handball: „Meine Klassenkameraden in der ersten Klasse haben gesagt, ich solle doch mal mitkommen zum Handball. Zu