Männerchöre sind mittlerweile rar im Donnersbergkreis. Die Chorgemeinschaft Gauersheim-Ilbesheim ist eine dieser Seltenheiten. Am Sonntag feiert der Gauersheimer Teil 160. Geburtstag. Natürlich auch mit den Ilbesheimern. Und mit einem lachenden und einem weinenden Auge.

Am 27. Juni wird der Männergesangverein Gauersheim 160 Jahre alt. Der Festakt findet am Sonntag, 30. Juni, 16 Uhr, in Form eines kleinen Nachmittagskonzerts – mangels anderer Räumlichkeiten in der Kirche – statt. Zu Gast ist der gemischte Chor aus Dreisen, geladen ist jeder, der kommen möchte. Anschließend gibt es einen Empfang, und daran schließt sich ab 17.30 Uhr die Einweihung des neugestalteten Dorfgemeinschaftshauses an.

Das älteste Foto des Vereins von ungefähr 1890. Foto: MGV Gauersheim

Gefeiert wird mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Lachend, weil der Verein noch existiert, und das in einer Zeit, da Männerchöre reihenweise den Betrieb einstellen müssen, weinend, weil er nur noch sieben aktive Sänger hat, von denen keiner unter 60 Jahre alt ist. Das sah bei der Vereinsgründung naturgemäß noch ganz anders aus. Zwar ist aus der allerersten Zeit nichts mehr überliefert, da die Protokollbücher in den Wirren des Ersten Weltkriegs verlorengegangen sind, doch die älteste bekannte Fotografie, die um das Jahr 1890 entstanden ist, zeigt 22 Männer, darunter sehr viele junge.

Seit 17 Jahren als Chorgemeinschaft

Dass der Verein es trotz allem bis zu seinem Jubiläum geschafft hat, verdankt er einer weisen Entscheidung vor 17 Jahren. Damals gingen die Gauersheimer Sänger eine Chorgemeinschaft mit ihrem Nachbarverein aus Ilbesheim ein. Seitdem finden alle Proben, alle Auftritte und auch alle Feiern – bis auf die jeweilige Jahreshauptversammlung – gemeinsam statt.

Eine Besonderheit: Jeder Verein hatte seine eigene Dirigentin „eingebracht“ – und beide, Alvina Reiss in Ilbesheim und Anja Hartmetz in Gauersheim, sind bis heute in der Chorgemeinschaft aktiv und teilen sich die Leitung – ein Alleinstellungsmerkmal in der Region. Dieser Kontinuität dürfte es auch zu verdanken sein, dass die beiden Vereine zusammen noch knapp unter 30 Mann auf die Bühne bringen, darunter auch einige Zuwächse aus anderen Gemeinden.