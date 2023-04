Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Kirchheimbolanden gilt der Betrieb der Familie Klag seit Jahrzehnten als feste Institution. Bereits in fünfter Generation bietet die Metzgerei in der Neumayerstraße ihre Erzeugnisse an. Viele Spezialitäten erfreuen sich bei den Kunden großer Beliebtheit. Eine hat zum wiederholten Male eine besondere Auszeichnung erhalten.

„Für unsere Fleischwurst und unseren Fleischkäse sind wir weit und breit bekannt“, sagt Seniorchef Otto Klag mit verständlichem Stolz. Seit 65 Jahren ist der Metzgermeister