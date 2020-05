Weil er einen 26-Jährigen mit einem Messerstich in die Brust lebensgefährlich verletzt hat, muss sich ein 42 Jahre alter Mann aus Münchweiler vor dem Schöffengericht in Rockenhausen verantworten. Die Staatsanwaltschaft hat jetzt Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung erhoben.

Die Anklageerhebung mit dem Tatvorwurf der Körperverletzung zeigt, dass die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern nach Abschluss der Ermittlungen nicht von einem Tötungsdelikt ausgeht. Die Ermittlungen haben laut Staatsanwaltschaft bestätigt, dass der 42-Jährige zum Tatzeitpunkt nach Konsum von Wodka und Whiskey alkoholisiert war und dass er nach der Tat dem Geschädigten half, insbesondere ihm einen Verband anlegte und den Krankenwagen rief.

Das Motiv der Tat bleibt auch nach Abschluss der Ermittlungen unklar, der Angeklagte mache von seinem Schweigerecht gebrauch. Am 14. März soll der 42-Jährige nach einem verbalen Streit seinem 26 Jahre alten Mitbewohner ein 20 Zentimeter langes Küchenmesser in die Brust gestoßen haben. Die Tat fand in der Wohnung in Münchweiler statt, in der der 42-Jährige gemeinsam mit seiner Familie und dem Mitbewohner lebte. Das Opfer verlor das Bewusstsein und wurde notoperiert, der Mann war laut Staatsanwaltschaft nach der Notoperation für etwa zwei Wochen arbeitsunfähig.

42-Jähriger nach wie vor in Untersuchungshaft

Seit der Tat sitzt der dringend tatverdächtige Münchweilerer in Untersuchungshaft. Ein Ermittlungsrichter hatte Haftbefehl gegen ihn erlassen, weil Fluchtgefahr bestehe. Und weil sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft daran nichts geändert hat, bleibt der Beschuldigte wohl auch noch bis zum Beginn des Hauptverfahrens inhaftiert. Die Hauptverhandlung müsste in diesem Fall bis Mitte September eröffnet werden, weil nach spätestens einem halben Jahr Haftdauer zwingend der Prozess beginnen muss.

Dass Anklage zum Schöffengericht erhoben wurde, lässt darauf schließen, dass die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von mehr als zwei Jahren für angemessen erachtet. Bei einer Straferwartung von weniger als zwei Jahren hätte eine Anklageerhebung zu einem Einzelrichter – einem Strafrichter am Amtsgericht – genügt.