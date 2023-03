Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten muss ein 43-Jähriger verbüßen, der im März im südwestlichen Donnersbergkreis einen Kumpel mit einem Messer verletzt hatte. Das Strafmaß basiert auf dem Umstand, dass das Opfer nur knapp einer möglicherweise schwerwiegenden oder gar tödlichen Verletzung entging.

Es war die Suche nach dem Motiv des Angeklagten, der am 14. März einen anderen Mann nach einem verbalen Streit in seiner Wohnung schwer verletzt hatte, die am Mittwoch das Schöffengericht