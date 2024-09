Die sonst eher für Wein bekannte Zellertaler Gemeinde Einselthum wird am Wochenende wieder zum Mekka für Whisky-Fans. Experten präsentieren am Freitag, 13., von 16 bis 22 Uhr und am Samstag, 14. September, von 12 bis 20 Uhr im Bürgerhaus die große Vielfalt des „Uisge Beatha“, des „Wasser des Lebens“. Die Greenville Malt Society lädt zum siebten Mal zur Whisky Palatina ein.

Die Whisky Palatina wurde 2018 von fünf Freunden der besonderen Spirituose erstmals 2018 veranstaltet. Nachdem die erste Messe einen sehr großen Zulauf verzeichnet hatte, hat die Greenville Malt Society, so der Name, den sich die Veranstalter gegeben haben, die Whisky-Messe im Lauf der Jahre weiterentwickelt. Inzwischen ist die Palatina eine feste Institution bei Experten und Liebhabern geworden. Die Veranstalter nehmen für sich in Anspruch, dass es sich um die einzige linksrheinische Whisky-Messe zwischen der französischen Grenze und Köln handele.

Auch in diesem Jahr haben sich wieder zahlreiche Händler und Vertreter von Destillerien aus der ganzen Welt angemeldet. Im Tasting-Room im Einselthumer Haus der Vereine präsentieren Whisky-Experten exklusive Tastings. Unter anderem geht es diesmal um „Japanische Blends aus dem vergangenen Jahrhundert“. Und der in der Szene bekannte schottische Singer-Songwriter Robin Laing, auch genannt „The Whisky Bard“, wird auf der Whisky Palatina auftreten. Laut Veranstalter soll es vor dem Bürgerhaus auch ein großes Speiseangebot, unter anderem mit hausgemachten Pulled-Pork-Burgern und „Grumbeere mit weißem Kääs“ geben. Auch hat während der Palatina die Straußwirtschaft im Weingut Olaf Bescher in der Nähe des Tasting-Raums geöffnet.