Am Sonntag ist es wieder soweit: Die Stadt Rockenhausen lädt erneut zur Messe GartenZeit in den Schlosspark ein. Neben Blumen, Pflanzen und Co wird es auch wieder Handwerkskunst zu bestaunen und zu erstehen geben.

Die beliebte Gartenmesse wolle auch in diesem Sommer Hobbygärtnern und Pflanzenfreunden wieder ein umfangreiches Angebot zum Shoppen, Informieren und Flanieren machen, teilt die Stadt Rockenhausen mit. Auch für Familien mit Kindern werde es ein unterhaltsames Programm für einen gemeinsamen Sonntag im Park geben.

Seit acht Jahren richtet die Stadt Rockenhausen mittlerweile die erfolgreiche Messe aus. Viele Aussteller sind Stammgäste bei der Veranstaltung, die auch über den Kreis hinaus Besucher anlocke. Gut 50 Standbetreiber haben sich angekündigt, wie das organisierende Team IV der Stadt bestätigt. Blumenfreunde dürfen sich dabei auf Verkaufsstände für Stauden, Hortensien, Gräser, Kakteen und Hostas freuen. Auch für Liebhaber von Gemüse- und Kräuterbeeten gibt es bei der Messe Kaufangebote.

Der Garten-Doc ist auch dabei

Neben Blumen, Pflanzen und Co wird es auch wieder zahlreiche Anbieter verschiedener Handwerkskünste und Stände mit selbstgefertigtem Schmuck geben. Stets gern gesehener Stammgast sei Andreas Raschke, bekannt als der Garten-Doc, teilt die Stadt mit. Der Pflanzenexperte aus Bayerfeld-Steckweiler berät an seinem Informationsstand bei Problemen und Fragen rund um das Thema Garten.

Auf der Terrasse des Schlosshotels wird zum zweiten Mal der Nordpfälzer Fotostammtisch mit einer Fotoausstellung zu Gast sein. Das Familienprogramm wird um 15 Uhr gestartet, wenn unter anderem der Zirkus Pepperoni zu Mitmach-Aktionen für die jüngsten Besucher einlädt.

Vier barrierefreie Zugänge zum Park

Auch für das leibliche Wohl der Gartenfreunde wird über den Tag gesorgt. Neben dem traditionellen Angebot für Kaffee und Kuchen sind verschiedene Anbieter herzhafter Spezialitäten am Start. In diesem Jahr soll es zudem erstmals eine vegetarische Flammkuchenvariante geben.

Alle Verkaufs- und Bewirtungsstände sind zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet. Für die erstandenen Käufe wird wieder ein Depot-Service angeboten, wie die Organisatoren ankündigen. Der Zugang zum Park erfolgt über vier barrierefreie Zugänge, der Eintritt ist frei.