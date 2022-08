Merle Kollom gastiert am Sonntag, 4. September, 17 Uhr, erstmals im Schlosspark in Rockenhausen. Sie ist eine bekannte Akteurin in der estnischen Kulturlandschaft und die erste professionelle Carillonspielerin des Landes.

Merle Kollom, die auch als Produzentin zahlreicher Hörfunksendungen und Initiatorin internationaler Kulturprojekte bekannt ist, kommt nach Rockenhausen. Kollom spielt neben eigenen Kompositionen auch Werke von Franz Liszt, Dmitri Schostakowitsch und Johann Abraham Peter Schulz.

Andromeda und ein kleines Mädchen

Während einer Massenmigrationswelle im Jahr 2016 schrieb die Carilloneurin das „Ave Maria“, das all den unschuldigen Menschen gewidmet ist, die unzählige verheerende Ereignisse erleben mussten. Beim Glockenspiel in Rockenhausen steht auch „Andromeda – Tanz im Nebel“ auf dem Programm. Das Werk wurde für den Matthias Vanden Gheyn Carillon Tunes Contest 2021 komponiert. Die besondere Klangsprache verbindet dabei die Epoche des Klassizismus mit der Moderne, und es gibt zwei Charaktere in dieser Melodie – Andromeda und ein kleines Mädchen, das im Gras liegt und den Sternenhimmel bestaunt.

Insgesamt zelebrieren die Esten das Tanzen, das Singen und das Lagerfeuer in besonderer Art und Weise – und das spiegelt sich auch in zahlreichen tradtionellen Volks- und Wiegenlieden wider. Der Eintritt zu dem Konzert am 4. September ist frei. Merle Kollom beendet an diesem Tag auch die offizielle Veranstaltungsreihe für 2022.