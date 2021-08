In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in Bayerfeld-Steckweiler ein Mercedes zerkratzt. Zur Tatzeit parkte das Auto in der Bergstraße. Nach Angaben der Polizei wurde es an beiden Seiten mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zur Tat unter der Telefon 06361 9170.