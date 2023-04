Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Exakt 99 Exemplare der Baureihe W123 waren am Wochenende beim Mercedes-Oldtimer-Treffen in Kirchheimbolanden zu bewundern. Wobei das mit dem Anschauen gar nicht so einfach war.

Denn die meist auf Hochglanz polierten Karossen funkelten so sehr, dass man am Samstagnachmittag bei strahlendem Sonnenschein im Herrngarten schon ein wenig die Augen zusammenkneifen musste, um wirklich etwas zu