In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Dannenfelser Straße in Kirchheimbolanden eine Mercedes S-Klasse stark beschädigt. Der Fahrer hatte gegen 17 Uhr sein Auto in der Nähe seiner Wohnanschrift abgestellt. Bei der Rückkehr stellte er nach Polizeiangaben fest, dass die Motorhaube seines Autos mit einem unbekannten Gegenstand erheblich beschädigt wurde. Des Weiteren wurde die Scheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen. Die Polizei schließt anhand des Schadens einen Verkehrsunfall als Ursache der Beschädigung aus.