Vom 24. bis 26. Juni wird in Kirchheimbolanden das diesjährige Deutschlandtreffen des Mercedes-Benz-W123-Clubs stattfinden. Rund 250 Teilnehmer mit mehr als 100 Fahrzeugen der Baureihe 123 kommen dafür aus ganz Deutschland in den Donnersbergkreis. Höhepunkt des Treffens ist die mehr als 100 Kilometer lange Rundfahrt durch die Region um den Donnersberg und durch Rheinhessen am Samstag. Im Anschluss daran werden die Fahrzeuge von 15 bis 17 Uhr auf dem Parkplatz vor der Stadthalle präsentiert. Dort gibt es neben Fachsimpeleien bei geöffneten Motorhauben auch einen Teilehandel, bei dem ausverkaufte und gebrauchte Ersatzteile angeboten werden, wie Mitorganisator Felix Schäfer berichtet. Teilweise würden dafür sogar alte Fahrzeuge ausgeschlachtet.