„Was sich da abspielt, das übersteigt jede Vorstellungskraft“, sagt Dominik Gebhardt vom Brand- und Katastrophenschutz des Donnersbergkreises.

Er hat mit eigenen Augen gesehen, was das Hochwasser in der Eifel angerichtet hat, denn er gehörte zu dem ersten Feuerwehrtrupp, der in der Nacht auf Donnerstag aus dem Kreis angefordert worden war. Mittlerweile wurden dieser durch Kameraden aus dem Kreis abgelöst. Zur Einsatztruppe, die von der Zentrale im Kreishaus koordiniert wird, gehört laut dem stellvertretenden Kreisfeuerwehrinspekteur Thorsten Schüdzig mittlerweile auch eine „weiße Linie“, also Kräfte aus dem medizinischen Bereich. Etwa 120 Männer und Frauen aus allen Verbandsgemeinden des Kreises wurden mittlerweile ins Krisengebiet entsandt, wo es nach wie vor vorrangig um die Rettung von Menschen geht. Wie lange die Wehren aus dem Kreis und der Katastrophenschutz im Hochwassergebiet im Einsatz bleiben, lasse sich im Moment nicht absehen. „Eine Katastrophe von diesem Ausmaß gab es im ganzen Land noch nicht“, so Schüdzig. Und die Lage vor Ort sei nach wie vor nicht stabil, ergänzt Gebhardt. Von Entwarnung noch keine Rede.