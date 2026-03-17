Die zweite Mannschaft der TuS Alsenz hat die Meisterschaft geholt. Auch die erste Mannschaft gewann zwei von drei Spielen. Trotzdem wurde der Trainer gewechselt.

Dass die Volleyballerinnen der TuS Alsenz II, wie in der Vorsaison, die Meisterschaft in der VVRh-Kreisliga A holen würden, war letztlich nur eine Frage der Zeit. Am vorletzten Spieltag machte die TuS II dann bei ihrem Heimspieltag mit zwei 3:0-Siegen gegen die SG TG Worms/TuS Hochheim III und die SpVgg Dietersheim III endgültig alles klar. Das letzte Spiel am Sonntag beim Schlusslicht TSG Mainz-Bretzenheim IV ist nur noch Kür.

„Also die spielen einfach eine Klasse besser als ihre Gegner, muss man einfach sagen“, lobt Emily Linn, die wie ihre Teamkolleginnen der ersten Mannschaft beim Heimspieltag der „Zweiten“ zuschaute. „Die könnten locker noch ein, zwei Klassen höher spielen. Die Mädels waren klar überlegen, von daher sind sie auch ganz verdient und souverän vorzeitig Meister geworden.“ Neun Siege aus neun Spielen, ein Satzverhältnis von 27:2 – die Statistiken untermauern ihre Worte. Die zweite TuS-Mannschaft darf somit in der kommenden Saison in der Kreisliga antreten.

Nicht ganz selbstverständlich

Ganz selbstverständlich war es dann aber doch nicht. Denn die letzten Spiele bestritten beide Teams der TuS Alsenz mit einem neuen Trainer. Denn der Verein hat sich Mitte Februar von Trainer Stephan Moers getrennt. Mit ausschlaggebend sei da auch die 1:3-Niederlage beim Heimspieltag gegen das bis dahin punktlose Schlusslicht TG Osthofen gewesen, berichtet Linn, die gemeinsam mit Mario Heller auch in der Abteilungsleitung der Volleyballer ist. „Wir haben uns zusammengesetzt und überlegt, was können wir machen? Wir haben uns da schon ganz, ganz viele Gedanken drüber gemacht. Einfach ist uns die Entscheidung nicht gefallen. Aber wir haben uns für die Trennung entschieden, weil es einfach nicht lief“, so Linn. Letztlich sei es eben auch darum gegangen, den Abstieg der TuS I aus der Rheinhessenliga zu verhindern – „und da sind wir irgendwie mit Stephan nicht so ganz zusammengekommen, wie wir diesen Abstieg verhindern“.

Mannschaftsinterne Diskussionen

Eine Entscheidung, die nicht bei allen gut ankam, räumt Linn ein: „Es hat auf jeden Fall zu einigen Diskussionen auch mannschaftsintern geführt.“ Auch die Spielerinnen der zweiten Mannschaft seien „schon überrascht“ gewesen, als sie von der Trennung erfuhren. „Sie kamen mit Stephan sehr gut klar, auch weil sein Fokus eher immer ein bisschen auf der zweiten Mannschaft lag“, so Linn.

Wie es der Zufall wollte, war an jenem Spieltag mit der Niederlage gegen Osthofen auch Dirk Melzer in der Halle, dessen Vater Rüdiger lange Jahre Vorstandsvorsitzender der TuS war. Tatsächlich hatte die TuS Alsenz schon vor der Saison bei Dirk Melzer, der Schulleiter der IGS Rockenhausen ist, vorgefühlt, ob er sich vorstellen können, den Trainerjob in Alsenz zu machen – auch, weil die Zeit mit Stephan Moers als Trainer laut Linn in gewisser Weise „eine Übergangszeit“ gewesen sei. „Dirk Melzer hat sich dann bereit erklärt, jetzt auch kurzfristig einzuspringen für die erste und zweite Mannschaft. Ich denke, es war die zumindest für uns richtige Entscheidung. Wir sind da sehr happy, wie es jetzt aktuell läuft, auch was das Training angeht. Er macht da wirklich einen guten Job.“

Am Samstag können Zweifel ausgeräumt werden

Unter dem neuen Trainer fuhr auch die erste Garnitur in drei Spielen zwei Siege ein. Zuletzt gab es ein 3:0 bei der MTV Bad Kreuznach. Mit 17 Punkten liegt Alsenz auf Platz sechs, hat vier Punkte Vorsprung auf die SSVGH Idar-Oberstein, die allerdings ein Spiel weniger ausgetragen hat. Dorthin geht es für die TuS am Samstag am letzten Spieltag. Mit einem Sieg wären die Zweifel am Klassenverbleib ausgeräumt.