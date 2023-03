Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit einem 5:1-Erfolg beim TSV Ebertsheim machten die Herren 60 des TC Rockenhausen in diesem Jahr die Meisterschaft in der A-Klasse der Medenrunde 2021 perfekt. In sechs Begegnungen blieb das Team fünfmal siegreich und hat nun die Chance, im Sommer 2022 in der Pfalzliga zu spielen.

„Mit dem Titel haben wir eigentlich gar nicht gerechnet“, erzählt Gerd-Martin Grimm, der selbst nicht mitspielte, aber als Kapitän das Team coachte und managte. „Eigentlich bin ich