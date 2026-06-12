Das große Fußball-Land Brasilien war letztmals 2002 Weltmeister. Was das mit Diät zu tun hat und welche Omen dagegen sprechen, dass die schwarze Serie nun zu Ende geht.

Fünf Weltmeistertitel – mehr als jedes andere Land. Und trotzdem wartet Brasilien seit 2002 auf den sechsten Stern. 24 Jahre ohne Titel, als hätte der Fußballgott das Land auf Titel-Diät gesetzt. Diesmal reist die Seleção eher als Außenseiter zum Turnier in den USA, in Mexico und Kanada an: Sie liegt nur auf Platz sechs der Fifa-Weltrangliste. Kaum jemand in Brasilien rechnet ernsthaft mit dem Titel, manche fürchten sogar das erste Vorrunden-Aus seit 1966. Trotzdem werden die Straßen wieder bemalt. Denn in Brasilien weiß man: Für einen WM-Titel braucht es auch ein gewisses mystisches Opfer.

Ich war nie besonders gut im Fußball und spiele selbst kaum, aber in Brasilien aufzuwachsen bedeutet trotzdem, dass während der WM plötzlich jeder mitfiebert und an Spieltagen der Seleção der Unterricht in der Schule früher beendet wird. Denn in Lateinamerika ist Fußball eine eigene, fast magische Instanz mit ihren eigenen Regeln. Von WM zu WM versucht die brasilianische Öffentlichkeit vergeblich, die Ankunft des sechsten Titels – unseres „Hexa“ – vorherzusagen. Geburtstage, historische Zufälle, Rituale oder sogar die Unterhose, die nur an Spieltagen der Seleção getragen wird: Alles wird zu einem Zeichen.

Göttliche Logik oder schlechte Omen?

Und diesmal schien sich tatsächlich eine göttliche Logik abzuzeichnen. 2020 starb Maradona, 2022 wurde Argentinien Weltmeister. Ende 2022 starb dann Pelé, der König des Fußballs. Ein größeres „Opfer“ konnte es doch kaum geben?! Doch seitdem reiht sich in Brasilien ein schlechtes Omen ans nächste: die enttäuschende Copa América, eine beinahe verpasste WM-Qualifikation, Verletzungen der wichtigsten Spieler. Zum ersten Mal steht ein ausländischer Trainer an der Seitenlinie, Carlo Ancelotti – und der hat ausgerechnet Neymar nominiert, obwohl dieser beim FC Santos völlig außer Form ist. Wahrscheinlich hat der Verband längst erkannt, dass das einstige Wunderkind nicht mehr geradeaus laufen kann, und beschlossen: „Dann segnen wir eben das Flugzeug – beim Hinflug und bei der Rückkehr aus den USA.“

Die Hoffnungen ruhen nun auf Vinícius Júnior und Raphinha, die bei Real Madrid und Barcelona Weltklasse zeigen, diesen Status im Nationalteam aber noch bestätigen müssen. Vielleicht bleibt ja noch Zeit, Ronaldo Fenômeno und Ronaldinho eine Abnehmspritze zu schenken und sie wieder auf den Platz zu schicken.

Die Autorin

Unsere Autorin Amanda Zitta ist Brasilianerin, 30 Jahre alt, studiert in Mainz und lebt liebend gern in Kirchheimbolanden. Fußball spielt sie selbst nicht besonders gut, doch alle vier Jahre wird sie – wie viele andere Menschen – zur WM-Fanatikerin.

Die Serie

In unregelmäßigen Abständen werden wird kleine Geschichten, Beobachtungen oder Notizen veröffentlichen – rund um die WM und wie die Menschen im Donnersbergkreis sie verfolgen. Wenn Sie ihre persönliche WM-Anekdote erzählen wollen, dann melden sie sich gerne per E-Mail an reddonn@rheinpfalz.de.

