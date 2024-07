Die Engländer haben bei diesem Turnier trotz ihres mehr als glücklichen Siegs am Sonntag vor allem Schnarchfußball abgeliefert. Deshalb wird am kommenden Samstag gegen die Schweiz für sie Endstation sein.

Oh je, die Engländer! Dank persönlicher Verbindungen auf die Insel mag ich die Leute dort eigentlich recht gerne. Allerdings nicht, wenn es um Fußball geht. Da gehen sie mir auf die Nerven. Das fängt schon beim WM-Endspiel 1966 an. Da war ich zwar noch nicht auf der Welt, aber dass dieses Tor definitiv NICHT drin war, gehört zur Allgemeinbildung. Nur in England behaupten sie heute noch, dass sie ihren einzigen Stern zu Recht auf dem Trikot herumtragen! Immerhin: Hier ist das Schicksal tatsächlich mal gerecht, denn der WM-Sieg hat sich im Nachhinein als Fluch erwiesen. Seitdem hat die englische Mannschaft keinen Titel mehr geholt und auch sonst nicht viel gerissen.

Deswegen überrascht mich immer wieder die angesichts dieser Bilanz doch ziemlich überzogene Erwartungshaltung auf der Insel. Vor jedem, wirklich jedem Turnier, ob WM oder EM, ist das Fußballvolk dort voller Optimismus. „Wer, wenn nicht wir, soll diese Meisterschaft gewinnen?“, so der unvermeidliche Tenor. Weil: Wir sind die Besten, die Tollsten, haben die beste Liga, die besten Spieler, die schrillsten Spielerfrauen, und überhaupt: Wir haben schließlich den Fußball erfunden! – Dann aber kommt regelmäßig, was halt kommen muss: Ein paar mühsam erstolperte Unentschieden in der Gruppenphase, begleitet von großem Getöse in den Tabloids, die man vom Niveau her am besten mit unserer Bild-Zeitung vergleichen kann, und irgendwann fliegen sie in der K.o.-Runde raus.

Und jetzt, nach dem mehr als glücklichen Sieg am Sonntag? Bei dieser EM haben die Engländer absoluten Schnarchfußball abgeliefert. Das Tor von Bellingham in der 95. Minute und dann der Siegtreffer von Kane in der Verlängerung waren vor allem eins: glücklich und sehr schmeichelhaft. Deshalb tippe ich darauf, dass in der nächsten Runde gegen die Schweiz Endstation sein wird und die Jungs von der Insel nach Hause fahren. Same procedure as last time? – Same procedure as every time ...