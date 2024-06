Die Fußball-EM in Deutschland ist in vollem Gange. Und wir wollen wissen, was die Donnersberger mit dem Turnier verbinden, was sie erleben, was sie freut oder ärgert – oder ob sie lieber Handball schauen. In einer täglichen Kolumne berichten wir.

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Der bekannte Spruch gilt auch für Mathias Portz. Der ist im Vorstand des Fußballvereins Rockenhausen (FVR) für den Bereich Veranstaltungen und zudem als Küchenchef für das in Eigenregie betriebene Sportheim verantwortlich. Und dort werden nicht nur die EM-Spiele der deutschen Mannschaft gezeigt, sondern es gibt jeweils ein landestypisches Gericht der deutschen Vorrundengegner zu essen. Als nächstes warten bekanntlich die Ungarn – und Portz hat schon am Montag mit den Vorbereitungen für die ungarische Gulaschsuppe begonnen, die morgen Abend im Stadion Obermühle kredenzt wird. Zehn Kilo Rindergulasch hat er besorgt, Zutaten wie Kartoffeln und Paprika werden hineingeschnipselt; drei bis vier Stunden muss die Suppe, die er bereits heute ansetzen wird, dann kochen. „Ich denke, so 15 bis 20 Liter wird es am Ende geben“, sagte Portz im RHEINPFALZ-Gespräch.

Rundum zufrieden waren er und seine zirka ein Dutzend Helfer mit dem Auftakt am Freitag. Und das nicht nur wegen des fulminanten 5:1-Auftakterfolgs der „Nagelsmänner“ über Schottland. „Die Stimmung war natürlich super, wir hatten etwa 100 Gäste“, berichtet Portz. Auch das Essen sei sehr gut angenommen worden. Es gab allerdings nicht, wie man vermuten könnte, das schottische Nationalgericht Haggis. Der mit allerlei Innereien gefüllte Schafsmagen sei doch etwas speziell und nicht jedermanns Geschmack, drückt es Portz vorsichtig aus. Stattdessen standen Fish and Chips auf der Speisekarte. „Das ist ja nicht nur ein englisches, sondern generell ein britisches Essen“, so der gelernte Koch. Alternativ werden bei jeder Partie auch noch Würstchen, Pommes und die aus Rinderhack hergestellten „FVR-Roller“ angeboten.

„Fast jeder, der da war, hat auch etwas gegessen“, hofft Portz am Mittwochabend auf ähnlich guten Zuspruch: „Das Spiel beginnt ja schon um 18 Uhr, vielleicht kommen dann noch mehr Familien mit Kindern.“ Ab 17 Uhr ist das Sportheim geöffnet – wer möchte, kann also schon vorher essen und sich dann ganz auf Fußball konzentrieren. Eine Anmeldung ist übrigens nicht erforderlich, „wer kommt, ist da“, sagt Portz. Am Sonntag gegen die Schweiz sind übrigens Käsespätzle geplant. Und wenn Deutschland, was alle erwarten, das Achtelfinale erreicht? „Dann werden wir uns je nach Gegner wieder etwas einfallen lassen. Zwischen den Spielen sind ja mindestens sechs Tage Zeit – das reicht.“

