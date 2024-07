Bei Familie Rauschkolb/Gil in Eisenberg gibt es nach dem EM-Viertelfinale am Freitag auf jeden Fall Gewinner.

Bei Familie Rauschkolb/Gil in Eisenberg gibt’s heute Abend nach dem Abpfiff des Viertelfinales zwischen Deutschland und Spanien auf jeden Fall Gewinner. Mama Jaqueline, die SPD-Landtagsabgeordnete, ist deutsche Staatsbürgerin, ihr Mann Victor Gil Spanier. Gemeinsam mit den Söhnen (fünf und acht Jahre alt), werden sie das Spiel zu Hause verfolgen. „Vielleicht aber in getrennten Zimmern, das wissen wir noch nicht“, erzählt Jaqueline Rauschkolb am Telefon. Generell jedoch freuen sie sich, dass sie irgendwie alle ins Halbfinale einziehen werden – mit welcher Nationalelf auch immer. Die Politikerin wird dabei den Deutschen ein bisschen mehr die Daumen drücken, ihr Mann – ein großer Fußballfan – im Spanien-Trikot vorm Fernseher mitfiebern. „Zum Public Viewing wollte er dann doch nicht gehen, sonst muss er sich am Ende vielleicht noch Sprüche anhören“, so die Eisenbergerin. Und die Jungs? In deren Brüsten schlagen ja sowieso zwei Herzen. Und passend dazu haben sie sich schon vor längerer Zeit T-Shirts anfertigen lassen mit beiden Nationalflaggen. Daher seien die „ganz entspannt“, was die Partie am Abend betrifft, auch wenn sie sich das Duell für einen etwas späteren Zeitpunkt im Turnier gewünscht hätten. Am liebsten natürlich erst im Finale. So aber sitzt Familie Rauschkolb/Gil wie eine Große Koalition gemeinsam auf der Couch, diskutiert Abseitsentscheidungen, Fouls und attraktive Spielzüge, tut sich dabei gegenseitig nicht weh, sondern genießt zusammen die angeblich schönste Nebensache der Welt.