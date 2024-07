In der Redaktion in Rockenhausen herrschte 2012 echte EM-Partystimmung. Nun ist das Fenster zur Gasse geschlossen.

Na, liebe Leserinnen und Leser, erkennen Sie diese behüteten und per(ver-)rückten Menschen wieder? Genau, es ist die gut gelaunte Mannschaft der Rockenhausener Redaktion damals, bei der Europameisterschaft 2012, am berühmt berüchtigten Redaktionsfenster, das inzwischen für immer geschlossen bleibt. Nicht selten schallte dort ein fröhliches „Hallo“ hinein, Besucher klopften mal laut, mal leise an, um das Neueste aus der Stadt zu erzählen oder in Sachen Fußball die besten Tipps abzugeben. Erinnern sie sich noch an das beliebte RHEINPFALZ-EM-Tippspiel? Ob Familie, Kollegen, Freundeskreise, Vereine – alle waren aufgefordert, ihren Tagestipp abzugeben. Für jedes im Ergebnis ohne Verlängerung richtig getippte Spiel gab es pro Tor eine Flasche Sekt zu gewinnen.

Unvergessen ist auch die Tipp-Serie „Kopf gegen Bauch“ der beiden Redakteure Rainer Knoll und Lorenz Hofstädter, die sich bei der EM 2016 spaßige Duelle lieferten. In ihren launigen Vorhersagen und emotionalen Spielanalysen trafen dabei Welten aufeinander: Knoll ein wandelndes Fußball-Lexikon und Hofstädter ein reiner Gefühls-Tipper.

Würde es das Redaktionsfenster in Rockenhausen noch geben, hätten wir die Kollegen Knoll und Hofstädter natürlich gebeten, nochmal ein solches Tippspiel zumindest für die deutschen Partien zu machen. So aber werden wir leider nie herausfinden, wie sie Deutschland - Spanien getippt hätten. Sicher ist jeodch: Die Erinnerung an die Europameisterschaften 2012 und 2016 (mit Redaktionsfenster), die lebt in uns weiter.