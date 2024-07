Stefan Uhl sorgte im Frankfurter Stadion dafür, dass die Choreografie vor den Spielen perfekt gelingt.

Stefan Uhl hat mal wieder Glück gehabt. Knapp 4000 Männer und Frauen wollten einen der begehrten 1600 Volunteer-Plätze für den EM-Austragungsort Frankfurt ergattern. Und Stefan Uhl wurde ausgewählt – so wie schon 2006 bei der Heim-WM. Diesmal war Uhl bei allen Partien in Hessen dabei – unter anderem das Spiel der DFB-Elf gegen die Schweiz. „Das war richtig klasse“, erzählt er. Bei der Hymne stand der 48-Jährige direkt hinter der Mannschaft und erlebte die Gänsehaut-Stimmung.

Uhls Aufgabe als Volunteer war es, für eine perfekte Choreografie auf dem Rasen vor dem Anpfiff zu sorgen: Dass die Logos richtig platziert sind und die Nationalflaggen richtig gewedelt werden. Die gesamte Zeremonie wird dabei auf die Musik abgestimmt. Für die Zuschauer im Stadion und vor dem Fernseher sieht dann wunderbar aus, was Stefan Uhl und Kollegen zuvor in vielen Trainingsstunden einstudiert haben. „Es hat Riesenspaß gemacht“, so der gelernte KfZ-Mechaniker, der 45 Jahre lang in Bischheim und Kirchheimbolanden gelebt hat.

Für die Spiele nahm er sich extra Urlaub vom Job. Geld gibt’s für die Freiwilligen allerdings nicht, aber sie werden von der Uefa mit allerhand Klamotten ausgestattet. In Uhls Kleiderschrank lagern schon Shirts, Mützen, Schuhe, Hosen, Jacken und Rucksäcke von anderen Einsätzen als Volunteer. Die Spiele selbst dürfen die fleißigen Helfer nicht im Stadion sehen, aber gemeinsam im Volunteer-Center nebenan. Stefan Uhl hat dadurch schon jede Menge Freund- und Bekanntschaften geschlossen. Mit Fußballbegeisterten aus ganz Deutschland, aber auch aus Bangladesch und Ägypten.

