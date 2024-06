Seit Freitag läuft die Fußball-EM in Deutschland. Und wir wollen wissen, was die Donnersberger mit dem Turnier verbinden, was sie erleben, was sie freut oder ärgert – oder ob sie lieber Handball schauen. In einer täglichen Kolumne berichten wir.

Es ist mal wieder so weit: König Fußball übernimmt das Land. Inzwischen dürfte davon auch der letzte Sportmuffel Wind bekommen haben oder er hat die Zeichen absichtlich übersehen. Denn wenn ich sage, man wird überall daran erinnert, dann meine ich das auch ganz genau so. Vor eineinhalb Wochen bin ich am Hauptbahnhof Ludwigshafen gestrandet, auf dem Weg in den Donnersbergkreis. Mein Zug ist natürlich ein paar Minuten zu spät. Plötzlich dröhnt eine Stimme aus den Lautsprechern: „Nur noch acht Tage bis zur Fußball-EM.“ Verständlich, dass die Bahn zwischen den ganzen Problemenstellen, von Personalmangel bis Kabelklau, auch einmal etwas Positives verlautbaren will. Doch vor allem hat sie damit deutlich gemacht, wie unentrinnbar der Fußball ist. Zumal während der „EM im eigenen Land“. Die Fans wird es freuen und für die Dauer der Meisterschaft sei es ihnen gegönnt. Und an die Muffel: Viel Glück beim Ausdribbeln!

Mitmachen

Die Fußball-EM in Deutschland: Das ist ein besonderes Ereignis. Bis zum Finale berichten wir jeden Tag an dieser Stelle über persönliche EM-Erlebnisse oder -Erinnerungen. Wir weisen auf besondere Veranstaltungen im Donnersbergkreis hin, erzählen von feiernden (oder weinenden) Fans, berichten über Public Viewing oder analysieren knallhart die Spiele der deutschen Elf als seien wir Bundestrainer. Wir fragen auch Menschen auf der Straße oder Promis, wie sie zum Turnier stehen. Wenn auch Sie liebe Leser, etwas zur EM zu sagen haben, etwas Kurioses, Verrücktes oder Emotionales erlebt haben: Schreiben Sie uns eine E-Mail an reddonn@rheinpfalz.de.