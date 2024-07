Jetzt muss ich also meine Worte zurücknehmen. Vielleicht erinnern Sie sich noch: Nach dem grausamen Gekicke gegen die Slowakei, mit dem sie aber trotzdem weitergekommen sind, hatte ich die Engländer vor der Partie gegen die Schweiz abgeschrieben und nach Hause geschickt. Von wegen. Zwar spielten sie gegen die Eidgenossen auch nicht viel besser, trotzdem zogen sie ins Halbfinale ein. Gegen die ebenso giftigen wie technisch versierten Niederländer. Da würde doch aber bestimmt Schluss sein, surely! Gegen die kommen sie mit ihren limitierten Möglichkeiten nach menschlichem Ermessen doch sicher nicht an, oder? – Wieder lag ich falsch. Peifedeckel, wie der Pfälzer sagt: Sie kamen! Nicht nur an, sondern auch ins Finale.

Ob verdient, und wenn ja, wie sehr, steht auf einem anderen Blatt. Der Elfer ist auf jeden Fall strittig. Hollands Offizielle spucken heute noch Gift und Galle. Andererseits zählt bekanntlich nur das Ergebnis, wie ja auch wir gegen die Spanier erfahren durften. Dass die sich sonderlich über den nicht gegebenen Handelfmeter beschwert hätten, ist mir jedenfalls nicht zu Ohren gekommen.

Unterm Strich spielen am Sonntag also zwei Teams um den Pokal, die beide dank nicht ganz astreiner Schiedsrichterleistungen ins Finale gekommen sind. Und während die Spanier zumindest spielerisch überlegen und auch ziemlich abgezockt sind, hätte ich die Engländer nie und nimmer da vermutet. Bleibt es auch jetzt beim Außenseiterglück? Muss ich meine Prognose revidieren? Nein, ich bleib dabei: Das wird nichts für England! An den Spaniern beißen sie sich die Zähne aus.

