Bischheim wird wachsen, darüber sind sich die Ratsmitglieder einig und stimmten dem aktualisierten Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde zu, damit die Gemeinde auch zukünftig weitere Bauplätze vorhalten kann. Ein Gebäude soll in der künftigen Planung eine besondere Rolle spielen.

Weil die Gemeinde wächst, ist es für Ortsbürgermeister Michael Brack und seinen Rat wichtig, die Mehrzweckhalle der Gemeinde attraktiv und zukunftsfähig zu gestalten. Deshalb beschloss der Rat, die Halle zu sanieren und zu erweitern. Darüber hinaus soll die Außenanlage in nordöstlicher Richtung vergrößert werden.

Die Verwaltung hat hierfür das Objekt besichtigt und in Absprache mit dem Ortsbürgermeister und den Ortsbeigeordneten die Bedarfsplanung anhand der dem Rat vorliegenden Informationen zusammengestellt. Die vom Gemeinderat beschlossene Bedarfsplanung wäre dann die Grundlage für die Vergabe der Planungsleistungen.

Kosten von rund zwei Millionen Euro?

Die Bischheimer Mehrzweckhalle besteht aus vier, zu unterschiedlichen Zeiten errichteten Teilen. Der Hallenbau aus den 1920er Jahren ist ein in Sandstein errichtetes unterkellertes Zweckgebäude. Das Hauptgebäude wurde zuletzt in den 80er Jahren saniert, es besteht ein deutlicher Unterhaltungsstau an der Außenhülle und versorgungsrelevanten Einbauten. Die Akustik des Aufenthaltsraumes ist durch harte Oberflächen nicht optimal zur jetzigen Nutzung geeignet.

Mehrheitlich stimmten deshalb die Ratsmitglieder dafür, eine Bedarfsplanung zu erstellen, eine erste Kostenschätzung liegt bei rund zwei Millionen Euro. Auch die Gebühren der Mehrzweckhalle bei Vermietungen wurden aktualisiert.