Am Wochenende hat es für die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden mehrere Einsätze gegeben. Am Freitag, 19. Juli, haben Polizeibeamte bei einer Verkehrskontrolle einen 56-jährigen Fahrer angehalten. Dabei haben sie alkoholtypische Symptome bemerkt. Ein Atemalkoholtest hat einen Wert von 0,89 Promille bestätigt. Der Fahrer durfte nicht weiterfahren und es wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Am Samstag, 20. Juli, ist während einer Streifenfahrt ein Fahrzeug aufgefallen, das in Schlangenlinien gefahren ist. Bei der anschließenden Kontrolle hat die 45-jährige Fahrerin 1,15 Promille im Atemalkoholtest erreicht. Auf der Dienststelle hat man ihr eine Blutprobe entnommen und den Führerschein beschlagnahmt. Am Sonntagnachmittag haben Polizeibeamte bei einem 21-jährigen Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Er wurde zur Dienststelle gebracht, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Auch hier wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Ebenfalls am Sonntag haben Polizeibeamte bei einer Kontrolle festgestellt, dass ein E-Scooter ohne gültiges Versicherungskennzeichen unterwegs war. Der Fahrer war nicht versichert und zeigte drogentypische Anzeichen. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht. Der junge Mann hat den Konsum von Betäubungsmitteln eingeräumt, eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.