Unbekannte Täter haben es in Rockenhausen wohl auf Toilettentüren an Schulen abgesehen. Zunächst wurden laut Polizei von Mittwoch auf Donnerstag im Mühlackerweg zwei Toilettentüren im Pausenhof der Realschule plus eingetreten. Einen Tag später, von Donnerstag bis Freitag, wurden wieder zwei Toilettentüren eingetreten, dieses Mal an der IGS. Dort wurden außerdem Abtrennungen von Toilettenkabinen beschädigt. In beiden Fällen wird der entstandene Sachschaden auf rund 5000 geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Sie bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06361 917-0.