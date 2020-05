In der vergangenen Woche zwischen dem 20. Mai, 16.30 Uhr, und dem 25. Mai, 11.30 Uhr, ereignete sich auf einer Baustelle in der Kaiserstraße in Marnheim ein Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten nach Angaben der Polizei etwa 150 Meter Aluminiumkabel von einer Kabeltrommel. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 450 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon: 06352 911-100.