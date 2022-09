In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden bei einem Autohandel in Marnheim mehrere Katalysatoren gestohlen. Diese wurden laut Polizei bei drei Autos, die auf einem frei zugänglichen Firmengelände standen, aus den Auspuffanlagen herausgetrennt. Zeugen sollen sich bei der Polizei in Kibo unter 06352 911-2700 melden.