Zwischen Samstag, 13.45 Uhr, und Sonntag, 17.10 Uhr, war eine Metzgerei „Am Marktplatz“ Ziel von Einbrechern. Die bislang unbekannten Täter hebelten die Eingangstür auf und gelangten so in das Gebäude. Die Täter durchsuchten Schränke nach Stehlgut und ließen eine geringe Menge Bargeld mitgehen. Auf dem Markplatz wurde versucht, in sechs weitere Anwesen einzubrechen. Dies gelang nicht. Es blieb beim Versuch, so der gestrige Bericht der Polizei.