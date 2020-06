Wiederverwertbare und umweltfreundliche Brot-, Brötchen- und Baguettebeutel werden künftig von den kreisweit neun Filialen der Kirchheimbolander Bäckerei Brand, der Kreuzhof Vollkornbäckerei in Eisenberg und dem Biohof Risser in Kerzenheim verwendet. Produziert hat sie der Donnersberger Jungunternehmer Jonas Frey.

Bei den beteiligten Betrieben bekommen die Kunden also ihre Waren künftig nicht mehr in der Tüte, sondern im praktischen Brotbeutel ausgehändigt. Seine ersten lokal und ökologisch produzierten Exemplare hat Frey nun der Bäckerei Brand überreicht. „Das Klimaschutzmanagement des Kreises gratulierte zum erfolgreichen Projektstart. Der regional produzierte Brotbeutel aus Bioleinen ist klimafreundlich, ressourcenschonend und das Konzept unterstützt zugleich die lokale Wertschöpfung und Wirtschaft unserer Region“, betonte Klimaschutzmanagerin Lena Gilcher von der Kreisverwaltung.

Die Herstellung übernehmen lokale Werkstätten für Behinderte. Nähere Informationen gibt es bei der Firma Erdenfreund in Eisenberg unter E-Mail Jonas.Frey@erdenfreund.com. Auskünfte zum Donnersberger Klimaschutzkonzept sind erhältlich per E-Mail an klimaschutz@donnersberg.de oder unter Telefon 06352 710328.