In den vergangenen Jahren war die Anzahl der Verkehrsunfälle im Gebiet der Polizei Rockenhausen – dem westlichen Donnersbergkreis – immer wieder gesunken. Dieses Mal war das anders. Mehr als eineinhalb Millionen Euro Schaden kamen dabei durch Wildunfälle zustande. Es gibt aber auch positive Nachrichten.

57 Unfälle mehr als noch 2020 verzeichnete die Polizei Rockenhausen im vergangenen Jahr, mit 996 wurde die 1000er Marke fast erreicht. Trotzdem sind das noch nicht so viele Unfälle wie im Jahr 2017 – dem bisherigen Höhepunkt mit 1059 registrierten Verkehrsunfällen, schreibt die Polizei Rockenhausen in ihrer Jahresstatistik. Der Trend, dass die Anzahl der Verkehrsunfälle zurückgeht, ist somit erst einmal gestoppt worden. Die Polizei führt dies auch auf Corona zurück: Der Rückgang, der 2020 verzeichnet wurde, könne wohl zumindest teilweise auf ein geringeres Verkehrsaufkommen aufgrund der Pandemie zurückgeführt werden. 2021 seien hingegen wieder mehr Autos auf den Straßen unterwegs gewesen.

Auffällig ist die hohe Anzahl der Wildunfälle. Von den 996 Verkehrsunfällen waren das 496, also knapp die Hälfte. Das ist laut Polizei die bisher höchste Zahl an registrierten Wildunfällen im Dienstbezirk, mit einer Steigerung von 64 Unfällen im Vergleich zum Vorjahr. Rechnet man die Angaben des Gesamtverbands der Versicherungswirtschaft hoch, die für einen Wildunfall im Durchschnitt mit einem Schaden von 3100 Euro rechnet, ergibt das einen Gesamtschaden von mehr als eineinhalb Millionen Euro.

Keine Toten

Die häufigsten Unfallursachen waren laut Polizei Fehler beim Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren, zu geringer Abstand und nicht angepasste Geschwindigkeit. Bei der Ursache Geschwindigkeit verringerte sich jedoch die Anzahl von 117 auf 99 Unfälle. Die Polizei will dies durch Verkehrsüberwachung und vermehrte Geschwindigkeitsmessungen weiter reduzieren. 16 Unfälle – knapp zwei Prozent aller Unfälle – wurden unter Einfluss von Alkohol oder Drogen verursacht.

Wie schon 2020 gab es im vergangenen Jahr keine Toten bei Verkehrsunfällen im Dienstbereich Rockenhausen. Die Anzahl der verunglückten Personen stieg von 84 auf 90. Davon waren 22 schwerverletzt und 68 leichtverletzt. 92,6 Prozent der Unfälle im Dienstbezirk der Polizeiinspektion Rockenhausen waren ohne Personenschaden.

Vier Kinder verletzt

Weiterhin hat die Polizei viele Unfallfluchten zu vermelden. Insgesamt waren das im vergangenen Jahr 135, immerhin elf weniger als im Jahr zuvor. Der zuvor langfristig steigende Trend ist somit im zweiten Jahr fallend. Schwerpunktmäßig ereigneten sich Unfallfluchten auf Parkplätzen von Supermärkten. Daher ist die Empfehlung der Polizei, sich dort stets die Kennzeichen unmittelbar benachbarten Fahrzeuge zu notieren. Die Aufklärungsquote lag laut Polizei bei 46,6 Prozent.

Ein Blick auf die Risikogruppen zeigt, dass 2021 bei vier Unfällen mit Kindern vier Kinder verletzt wurden. Davon verletzte sich eines schwer, das mit dem Fahrrad unterwegs war. Ein Kind als Fußgänger und zwei Kinder als Mitfahrer im Auto wurden leichtverletzt. Die Gruppe der 18 bis 24-Jährigen war an 188 (im Vorjahr 173) Unfällen beteiligt. Fünf junge Fahrer verletzten sich dabei schwer, 19 leicht. In der Langzeitentwicklung seien die Unfälle mit jungen Erwachsenen gestiegen, 2014 waren es noch 146 Unfälle.

Mehr Verkehrskontrollen für Motorradfahrer

Die Unfälle mit Seniorenbeteiligung (dazu rechnet die Polizei Menschen, die 65 Jahre und älter sind) haben um acht auf 142 Unfälle zugenommen. Dabei verletzten sich zwei Senioren schwer, elf leicht. 2021 ereigneten sich acht Fahrradunfälle, zwei außerhalb und sechs innerhalb geschlossener Ortschaft. Zwei Radfahrer verletzten sich schwer. Vier Unfälle wurden durch die Radfahrer selbst verursacht, indem sie Fahrzeuge übersahen.

Die Unfälle unter Beteiligung von motorisierten Zweirädern haben sich von 18 auf 14 verringert. Dabei verletzten sich 14 Zweiradfahrer, acht davon schwer und sechs leicht. Der Donnersberg sei bei den Motorradfahrern ein beliebtes, überregionales Ausflugsziel. Insbesondere in den Sommermonaten werden diese Strecken bei gutem Wetter gerne für Ausflugsfahrten, auch in größeren Gruppen, genutzt, heißt es in der Polizeistatistik. Deswegen würden gezielte Verkehrskontrollen zur Senkung der Unfallzahlen, Unfallfolgen und der Geräuschemissionen insbesondere an den Wochenenden und Feiertagen durchgeführt.