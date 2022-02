Seit 2019 gibt es sie im Donnersbergkreis. Und die erfolgreiche Arbeit der Gemeindeschwestern plus – Eva Müller und Tonja Loureiro teilen sich die eine bislang bewilligte Stelle – soll nicht nur weitergehen. Ihr Spielraum soll sich auch erweitern.

Und das kommt nicht von Ungefähr. „Die beiden machen einen Top-Job“, ist Landrat Rainer Guth überzeugt vom Engagement der beiden Frauen und dem Bedarf an diesem Dienst. Am Dienstag wird im Kreisausschuss nun darüber beraten, ob man das Deputat um eine halbe Stelle anhebt, so dass beide statt mit halben mit je einer Dreiviertelstelle ausgestattet wären. Laut Guth sollen die Stellen auch entfristet werden, das heißt, sie wären dann auf Dauer eingerichtet, „Die Pilotphase ist vorbei“, merkt er an.

Allerdings steht hinter diesen Wünschen – abgesehen von der Zustimmung des Ausschusses – noch ein Fragezeichen: Bislang liegt noch keine Genehmigung für den Haushalt 2022 vor. Erst mit einem genehmigten Haushalt könnten diese Wünsche umgesetzt werden. Davon hängt letztlich auch ab, zu welchem Datum die Aufstockung erfolgen kann.

Land interessiert an Ausweitung

Das Land selbst ist aber seinerseits offenbar sehr interessiert am Dienst der Gemeindeschwestern, die Hochbetagten Wege weisen, Hilfebedarf ermitteln, und helfen, den Alltag in den eigenen vier Wänden zu bewältigen. Laut Beschlussvorlage zu diesem Thema hat die Landesregierung sich vorgenommen, „das Projekt auszubauen und flächendeckend einzuführen.“ Und dem Donnersbergkreis sei angeboten worden, einen Antrag auf die erwähnte Aufstockung stellen zu können.

Als präventives und gesundheitsförderndes Beratungs- und Vernetzungsangebot wird das Projekt Gemeindeschwester plus zu 75 Prozent vom Land und zu 25 Prozent von den im Land tätigen Krankenkassen und Krankenkassenverbänden gefördert. Zugute kommt der Einsatz der Gemeindeschwestern plus Menschen, die über 80 Jahre alt sind, noch zuhause leben, pflichtversichert sind und keinen Pflegegrad haben – haben sie einen solchen, dann sind die Pflegestützpunkte und in der Folge die Pflegedienste für sie zuständig.

Selbständigkeit im Alter erhalten

Die Gemeindeschwester erbringt nicht selbst pflegerische Dienste. Sie hat die Aufgabe, Bedarf zu ermitteln, zu beraten über gesundheitliche, soziale, hauswirtschaftliche Themen, zu Fragen der Wohnsituation, der Mobilität, und sie vermittelt Hilfen und Kontakte. Ganz wichtig ist als weitere Aufgabe das Schaffen von Strukturen und Netzwerken, die den Menschen dabei helfen, selbstständig bleiben zu können. Die Pionierarbeit leistete seit 2019 Eva Müller. Seit April letzten Jahres teilt sie sich die Stelle mit Tonja Loureiro, wobei sich beide das Kreisgebiet aufgeteilt haben: Müller, die beim DRK in Rockenhausen angesiedelt ist, betreut den Westkreis, ihre Kollegin ist im Ostkreis unterwegs und im Kreishaus anzutreffen.

Themen im Kreisausschuss

Der Kreisausschuss hat seine nächste Sitzung am Dienstag, 8. Februar, um 15 Uhr, wobei die Beratungen per Videokonferenz stattfinden. Neben der Ausweitung des Projekts Gemeindeschwester plus geht es um Sanierungsvorhaben an mehreren Donnersberger Schulen. Online kann man teilnehmen über die Adresse: https://global.gotomeeting.com/join/167330957