„Tag des Lokaljournalismus“: Die RHEINPFALZ zu Besuch an der IGS Rockenhausen. Wie uns Abiturienten Löcher in den Bauch fragen, Lehrpläne kritisieren und die Politik fordern.

Warum brauchen wir Lokaljournalismus? Wie sieht der Arbeitsalltag von Redakteuren aus? Wie und wann kommt Künstliche Intelligenz zum Einsatz? Wie findet man Themen? Welche Nachricht kommt überhaupt in die Zeitung beziehungsweise auf die RHEINPFALZ-Homepage oder in andere digitale Kanäle? Mit diesen und weiteren Fragen von sehr interessierten, engagierten und diskussionsfreudigen Schülerinnen und Schülern der Oberstufe der IGS Rockenhausen waren wir, die Lokalredakteure der Donnersberger Rundschau, bei unserem Besuch zum Tag des Lokaljournalismus konfrontiert. 90 Minuten lang löcherten uns die angehenden Abiturienten mit Fragen, gaben Anregungen zu Geschichten, die sie gern mal lesen würden, und hörten uns zu, welche Bedeutung Lokaljournalismus für die Gesellschaft und die Demokratie hat. Was dabei sehr deutlich wurde: Junge Menschen informieren sich über das aktuelle Weltgeschehen, suchen seriöse Informationen, wollen politische Hintergründe verstehen und haben Interesse an Medien – an regionalen wie überregionalen.

Sehr interessierte und engagierte Schüler lauschten am Dienstagvormittag den Redakteuren Anja Kunz und Tommy Rhein über Lokaljournalismus, politische Meinungsbildung, KI-Anwendungen und Themen, die die Region bewegen. Foto: IGS Rockenhausen/Oho

Die Kanäle, über die sich Schüler informieren, die haben sich jedoch gewandelt, sie sind diverser. Fast alles läuft übers Smartphone, über Apps verschiedener Anbieter. Auch die RHEINPFALZ bietet eine solche App an. Nachrichten konsumieren junge Menschen auch über die sozialen Medien, oft sogar kostenlos. Deshalb kam von Schülerseite die Frage auf, warum wir als RHEINPFALZ unsere Inhalte nicht kostenfrei anbieten – und ob das nicht sogar notwendig wäre, um vor allem jungen Menschen den Zugang zu allen Informationen, zu politischer Meinungsbildung und Demokratieverständnis zu ermöglichen. Dass die RHEINPFALZ, wie die meisten Medienhäuser, allerdings Geld erwirtschaften muss, um finanziell bestehen zu können, leuchtete den Schülern ein. Auch, dass Reporter, Mitarbeiter im Vertrieb, Angestellte im Druckzentrum und viele weitere Jobs in einem Verlag bezahlt werden müssen, erschien ihnen logisch. Als Idee schlugen die Zwölftklässler jedoch vor, dass es seitens der Politik Förderprogramme geben müsste, um Medien-Abos für junge Menschen finanzierbar zu machen.

Sind Lehrpläne noch zeitgemäß?

Was die Oberstufen-Schüler ebenfalls bewegt, ist das Wahlergebnis der vergangenen Landtagswahl, im März 2026, – speziell das Ergebnis der Erstwähler, die mit deutlicher Mehrheit ihre Stimmen der AfD oder den Linken gegeben haben. Eben jenen Parteien, die in den sozialen Medien sehr stark unterwegs sind. Nach Meinung einiger Schüler braucht es daher mehr Unterrichtszeit für Soziales, Gesellschaft und Politik. Stichwort Medienkompetenz. Ob die Lehrpläne an diesen Stellen noch zeitgemäß sind – diese Anregung nehmen wir zum Anlass für eine Recherche. Statt stundenlang an Vektorrechnungen zu tüfteln oder „uralte Literatur von Goethe zu analysieren“ (Zitat eines Schülers), wünschen sich die Rockenhausener zum Beispiel mehr praxisnahes Lernen, Dinge, die sie im späteren Leben brauchen.

In der Diskussion mit den Schülerinnen und Schülern wurde das deutlich, was auch den Beruf ausmacht: viele Themen, Ideen, Wünsche entstehen für Lokaljournalisten beim Austausch mit Menschen vor Ort. Egal, ob an einer Schule, am Rande eines Festes oder im direkten Dialog am Telefon – der Lokaljournalismus lebt von den Geschichten der Menschen in der Region. Deshalb sind wir gern im Donnersbergkreis unterwegs, hören zu, recherchieren und berichten über das, was sich vor der Haustür abspielt.