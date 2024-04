Die Nachfrage nach Stellplätzen hat seit Corona zugenommen. Jetzt reagiert die Stadt darauf.

Künftig werden vier weitere Stellplätze für Wohnmobile am Herrngarten zur Verfügung stehen. Sie sollen neben den bestehenden Plätzen in Richtung Kreisverwaltung ausgewiesen werden. Nach einem Beschluss des Stadtrats sollen zudem eine weitere Energiesäule mit vier Steckdosen und eine weitere Wassersäule – Gesamtkosten 7300 Euro – installiert werden. Die Pflasterarbeiten wird der Bauhof übernehmen, so Stadtbürgermeister Marc Muchow. Wie der Fraktionsvorsitzende der FWG im Stadtrat, Alexander Groth, sagt, geht diese Stellplatz-Erweiterung auf einen Antrag der FWG aus dem Jahr 2020 zurück. Damals sei auch die Lärmbelästigung der Camper durch Jugendliche auf dem Parkplatz Herrngarten ein häufiges Ärgernis gewesen. „Das hat sich glücklicherweise mittlerweile gelegt“, so Groth. Der Bedarf an Stellplätzen dagegen sei in der Coronazeit sogar gestiegen. „Die Gäste, die hier oft für ein, zwei Tage ihr Wohnmobil abstellen, genießen vor allem die Nähe zu Restaurants und Supermärkten und wollen sich die Altstadt und den Schlossgarten anschauen“, so Groth.

Die Erweiterung um vier Stellplätze wurde im Stadtrat einstimmig beschlossen. Die Schaffung weiterer Wohnmobilstellplätze in geeigneter Lage im Stadtgebiet sowie deren Bewerbung auf der neuen Homepage wurde zur weiteren Beratung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Tourismus gegeben.