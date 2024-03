Für eine Verbesserung der Verkehrssicherheit für Radfahrer braucht es kompromissbereite Autofahrer – und mehr Radler.

Hand und Fuß haben die 144 Maßnahmen des Radverkehrskonzeptes. Kein Wunder, schließlich dreht es sich im Wesentlichen um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer, hier und da auch um mehr Komfort. Warum also groß diskutieren? Nunja, die Diskussionen fangen spätestens dort an, wo die anderen Verkehrsteilnehmer Einschränkungen akzeptieren müssen. Etwa, wenn davon die Rede ist, Parkplätze entlang wichtiger Verkehrsachsen zu entfernen, die Fahrbahn enger wird oder über die Einführung von Tempo 30 gesprochen wird. Schnell wird aus einem Kopfnicken ein Murren – Autofahrer sind und bleiben eben dominant und wollen ihren Komfort nicht missen. Wem die Verbesserung der Situation für Radfahrer also am Herzen liegt, ist gut beraten, zunächst Lobbyarbeit zu leisten. Hilfreich wäre dabei vor allem eins – mehr Radfahrer. Nur vier Prozent sind das aktuell in Kirchheimbolanden. Das ist wenig und führt schnell dazu, dass Autofahrer genervt abwinken, wenn es um Kompromisse geht. Wenn sich aber mehr Menschen selbst hin und wieder in den Sattel schwingen, um Erledigungen im Stadtgebiet zu machen, werden auch schnell mehr Menschen darüber sprechen. Und wer die Belange der Radfahrer kennt, nimmt sie auch eher ernst. Bleibt das aus, droht in der Diskussion um wichtige Maßnahmen für den Radverkehr vor allem eins: hitzige, lange Diskussionen, an deren Ende bekanntlich viel zu selten ein für alle Seiten guter Kompromiss steht.