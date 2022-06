Die Gemeinde Ottersheim darf sich über 68.000 Euro aus dem Dorferneuerungsprogramm „Mehr Grün im Dorf“ des Landes freuen. Pläne, was mit dem Geld gemacht werden soll, gibt es schon.

Dass die Gemeinde Ottersheim in den Genuss des Landeszuschusses kommt, hat die Landesregierung vergangene Woche mitgeteilt. Ortsbürgermeister Rüdiger Kragl freut sich natürlich darüber, dass der Zuschussantrag, den die Gemeinde im vergangenen Jahr gestellt hatte, bewilligt wurde. Ein wenig enttäuscht ist er aber auch. „Das Programm kann unserer Ortsgemeinde helfen, die über Jahre vernachlässigten Grünflächen wieder in Schuss zu bringen. Deswegen haben wir 2021 den Zuschussantrag gestellt. Er bestand aus den Kosten der einzelnen Maßnahmen plus der entsprechenden Fertigstellungspflege. Leider beinhaltet der Landeszuschuss die Kosten für die Fertigstellungspflege nicht, obwohl das vorher zugesagt war.“

Trotzdem kann die Gemeinde mit dem Geld natürlich etwas anfangen. „Ottersheim besitzt im Ortskern keine große zusammenhängende Grünfläche, dafür aber sehr viele kleine und mittlere Flächen, die sich über das ganze Ortsgebiet erstrecken. Deren Umgestaltung gehen wir jetzt an“, so Kragl.

Jede Menge Einzelmaßnahmen

Gemeinsam mit dem Planungsbüro habe der Gemeinderat bereits die entsprechenden Grünflächen definiert: So sollen bei der Landschaftstreppe zwischen der Jubiläumsinsel und dem Friedhof die Seitenstreifen gesäubert und pflegeleicht begrünt werden. Auf der Wiese bei der Trauerhalle sollen eine Bienenweide angelegt und eine Trauerweide sowie zwei Winterlinden gepflanzt werden. Beim „Plätzchen“ in der Obergasse sollen unter anderem die Feuerdorn- und die Ligusterhecke entfernt und durch insektenfreundliche Blühsträucher und Heckenstrukturen ersetzt werden. Beim Ruheplatz am Beginn des Evolutionsweges wird die versiegelte Fläche entfernt. Außerdem wird die Sitzgelegenheit mit einem kleinen Wiesenbereich mit Blühsträuchern umgeben. Am Grillplatz, der wegen Astbruchgefahr derzeit nur eingeschränkt nutzbar ist, sollen das Totholz entfernt und die Bäume begutachtet und zurechtgeschnitten werden. Außerdem ist geplant, bei der Grillhütte schattenliebende Sträucher zu pflanzen. Darüber hinaus werden mehrere Pflanzbeete im Ortsgebiet mit bodenbedeckenden Stauden bepflanzt, und das Inselchen an der Ecke Kirchenstraße/Litzelflurstraße soll zu einer Bienenweide werden.

Da der Landeszuschuss nur 80 Prozent der Kosten abdecke, bedeute dies für die Ortsgemeinde, dass auf sie 20 Prozent als Eigenleistungsanteil zukomme, sagt Kragl. „Ich vertraue auf die aktive Beteiligung von vielen Helfern, sodass wir die Eigenleistungen als gemeinsames Bürgerprojekt von Ottersheimern für Ottersheim umsetzen können. Damit können wir als Ortsgemeinde einen aktiven Beitrag zur Erhaltung der Insektenvielfalt leisten und selbst zur Verschönerung unseres Ortsbildes beitragen. Jeder Bürger kann so mithelfen unser Dorf noch schöner zu gestalten“, so Kragl.