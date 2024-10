Nach hitzigen Diskussionen und persönlichen Diffamierungen hat der VG-Rat Kirchheimbolanden erneut der umstrittenen Aufwandsentschädigung für die Beigeordneten zugestimmt. Die beiden neuen Ehrenamtlichen in dieser Funktion erhalten nun rund 1600 Euro monatlich. Anfang September noch war beschlossen worden, dass die Beigeordneten satte 2300 Euro erhalten sollten. Doch der öffentliche Druck wurde zu groß, da die Summe eine Vervierfachung der Bezüge darstellte, die noch in der letzten Legislaturperiode gezahlt wurde. Daraufhin ruderten die Fraktionen aus SPD, CDU und Grünen zurück und empfahlen dem Rat die anfängliche Erhöhung der Bezüge für die Beigeordneten um rund 30 Prozent zu senken – auf nun 1600 Euro. So wurde es beschlossen – die Emotionen in der Sitzung kochten dennoch hoch.