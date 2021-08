Nach Wolken und Schauern zu Beginn lässt sich zur Wochenmitte häufiger die Sonne blicken. Dann wird’s wieder durchwachsen.

Auf der Rückseite des über Osteuropa angelangten Tiefs strömt aus skandinavischen Breiten mäßig-warme Luft nach Deutschland. Labilität sorgt zu Wochenbeginn für ein gewisses Schauerrisiko in unserer Region. Bis Wochenmitte gewinnt der nach Mitteleuropa ausgerichtete Keil des Hochs bei den Britischen Inseln und des Nordatlantiks an Einfluss, so dass die Sonne wieder häufiger in Aktion treten kann. Ein von Nordskandinavien nach Polen wanderndes Tief lässt es in der zweiten Wochenhälfte aber vermutlich wieder durchwachsener werden.

Vorhersage

Montag: Die Wolken dominieren zunächst, ehe sich ab Mittag einige Aufheiterungen einstellen. Mit sonniger Einstrahlung können sich dann aber örtliche Schauerwolken bilden. Die Temperaturen bewegen sich tagsüber im angenehmen Bereich.

Dienstag: Wolkenfelder ziehen über unsere Region hinweg, Regen sollte es jedoch keinen mehr geben. Vor allem am Nachmittag und zum Abend hin lässt sich gelegentlich die Sonne blicken. Ein spürbarer Nordostwind dämpft die Temperaturen.

Mittwoch: Nach klarer und frischer Nacht strahlt tagsüber verbreitet die Sonne von einem heiteren oder nur leicht bewölkten Himmel. Mit abflauendem Wind werden die Temperaturen nachmittags wieder angenehmer.

Weiterer Trend

Am Donnerstag überqueren von Norden her dichtere Wolken die Nord- und Westpfalz, sie haben jedoch kaum Regen im Gepäck. Ab Mittag meldet sich die Sonne zurück, die Temperaturen ändern sich im Vergleich zu den Vortagen nur wenig. Am Freitag sowie am Wochenende geht es durchwachsen weiter. Kurze, freundliche Abschnitte wechseln sich mit mächtigeren Wolken ab. Hin und wieder muss mit Regengüssen gerechnet werden. Die Temperaturen gehen etwas zurück. Insbesondere in den Nächten kann es bereits frühherbstlich kühl werden.