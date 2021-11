Bis auf Weiteres dürfen Besucher das Westpfalz-Klinikum am Standort Rockenhausen – von wenigen Ausnahmefällen abgesehen – nicht mehr betreten. Gründe sind die deutlich gestiegene Anzahl an Covid-19-Patienten, die im Haus behandelt werden, sowie Infektionsfälle unter den Mitarbeitern.

„Aufgrund der aktuellen stationären Auslastung und der personellen Situation“ habe die Corona-Taskforce der beiden Donnersberger Standorte den nur für Rockenhausen geltenden vorläufigen Besucher-Stopp verhängt, teilte das Westpfalz-Klinikum am Freitagabend mit. Für die Krankenhäuser in Kaiserslautern, Kusel und Kirchheimbolanden gelte nach wie vor die Regelung: ein Besucher pro Patient für eine Stunde am Tag – unter Einhaltung der 3G-Regelung und Tragen einer FFP2-Maske.

In Rockenhausen werden derzeit zwölf positiv auf das Sars-CoV-2-Virus getestete Patienten auf Isolationsstation behandelt. Drei weitere liegen auf der Intensivstation, sie müssen invasiv beatmet werden. Seit einigen Wochen werden Covid-19-Patienten – deren Anzahl zuletzt wieder stark gestiegen ist – bei Auslastung in Kaiserslautern nach Rockenhausen verlegt.

Vermehrt Infektionen unter Mitarbeitern

Zudem sei es dort in den vergangenen Tagen vermehrt zu positiven Fällen unter den Mitarbeitern gekommen. „Dadurch hat sich die Situation nochmals verschärft“, sagte der Regionaldirektor des Westpfalz-Klinikums, Manuel Matzath. Er betonte, Ausnahmen vom Besuchsverbot würden in Absprache mit dem medizinischen Personal zugelassen – beispielsweise bei der Begleitung von Schwerkranken oder Sterbenden.

Weiter sagte Matzath: „Wir wissen, dass Besuche sowohl für die Angehörigen als auch die Patienten sehr wichtig sind. Diese Maßnahme dient allerdings dem Schutz von Patienten und Mitarbeitern.“ Die weitere Entwicklung werde man sehr aufmerksam beobachten, die Lage täglich neu bewerten „und dann unmittelbar reagieren“.