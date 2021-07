Die Deutsche Telekom hat in Börrstadt einen neuen Mobilfunk-Mast aufgestellt. Wie das Unternehmen mitteilt, vergrößert sich die Mobilfunk-Abdeckung in dem Ort damit, und es steht insgesamt auch mehr Bandbreite zur Verfügung. Auch der Empfang in Gebäuden soll sich dadurch verbessern. Zudem diene der Standort der Versorgung entlang der Autobahn. Die Telekom betreibt laut Eigenauskunft 39 Standorte im Donnersbergkreis. Die Bevölkerungsabdeckung liegt bei rund 94 Prozent. Bis 2022 sollen weitere acht Standorte hinzukommen. Zusätzlich sind an zwei Standorten Erweiterungen mit LTE geplant.