488 Alsenzer Bürger haben am Sonntag ihre Stimme abgegeben. Mit mehr als 80 Prozent Ja-Stimmen haben sie Karin Wänke (CDU) zur neuen Ortsbürgermeisterin gewählt. Die Wahlbeteiligung lag bei 38,9 Prozent. „Das ist in Ordnung für eine Ortsbürgermeisterwahl ohne weitere Wahlen, bei der auch nur ein Kandidat zur Wahl steht“, befand Wänke. Mehr als in Ordnung fand die 54-Jährige die 81,4 Prozent Zustimmung: „Auf so ein Ergebnis hatte ich gehofft“, sagte sie zu den 397 Ja-Stimmen – es gab 90 Nein-Stimmen, ein Stimmzettel war ungültig.

Bereits seit knapp drei Monaten lenkt Karin Wänke, die schon seit mehr als elf Jahren dem Rat angehört, die Geschicke der Gemeinde: als Erste Beigeordnete, zu der sie am 23. Juli vom Gemeinderat einstimmig gewählt worden war. Acht Tage zuvor war der bisherige Ortsbürgermeister Michael Rink nach nur gut einem Jahr im Amt zurückgetreten – der Einzelbewerber war im Mai 2019 mit 52,5 Prozent der Stimmen gewählt worden. „Insofern mache ich das ja schon seit ein paar Wochen“, sagte Wänke am Sonntagabend. „Aber jetzt von den Bürgern legitimiert zu sein, das gibt doch noch mal ein anderes Gefühl.“