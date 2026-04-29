Mit Kunsthandwerk und Frühlingsmarkt-Flair startet Göllheim ins erste Maiwochenende. Kulturkarree und Ortszentrum werden zur Bühne des Geschehens. Das erwartet die Besucher.

Nach 14 Jahren in Monsheim ist der Kunstmarkt „Lebenslust & Kunstgenuss“ im vergangenen Jahr dauerhaft nach Göllheim umgezogen. Die Premiere über das Maiwochenende markierte den Beginn der neuen Ausrichtung – nun folgt die zweite Auflage am neuen Standort. Am Samstag und Sonntag, 2. und 3. Mai, findet die Kunsthandwerk-Ausstellung erneut in Göllheim statt und ist wieder in den Göllheimer Frühlingsmarkt eingebunden. Damit rückt das Marktgeschehen erneut ins historische Zentrum, das an diesen Tagen zu einem zusammenhängenden Ausstellungs- und Begegnungsraum wird. Im Göllheimer Jahreskalender bildet dieses erste Maiwochenende den Auftakt, während Torbogenfest im Sommer und Herbstmarkt weitere Eckpunkte setzen.

Wie Ortsbürgermeister Dieter Hartmüller mitteilte, stellt der Tag der offenen Tür beim Tennisclub am Freitag den Auftakt dar. Ab 11 Uhr stehen dort unter anderem ein Schleifchenturnier sowie ein Kindertennisturnier auf dem Programm. Der Kunstmarkt selbst ist am Samstag von 12 bis 18 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Über das gesamte Wochenende hinweg beteiligen sich zudem die Geschäfte rund um den Alten Marktplatz, die ihre Türen für Besucher öffnen. Ergänzt wird das Angebot durch Schausteller mit Buden und Fahrgeschäften. Für Kinder besteht außerdem die Möglichkeit, sich schminken zu lassen.

Neben Kunst auch Kulinarik

Mehr als 80 Aussteller haben sich angekündigt, teilt Veranstalterin Michaela Kammer mit. Die Inhaberin der Agentur MiKa Event organisiert den Markt auch in diesem Jahr. Im Mittelpunkt steht „Schmückendes für Mensch, Haus und Garten“. Die Bandbreite der gezeigten Arbeiten ist entsprechend groß und umfasst unterschiedliche handwerkliche und gestalterische Ansätze. Gezeigt werden unter anderem Keramiken und handgefertigte Taschenunikate ebenso wie Designschmuck aus der Werkstatt einer Goldschmiedin. Hinzu kommen Glücksbringer aus Hufnägeln, Schmuck aus Papier sowie Lampen aus Fassdauben. Auch Objekte aus Rheinkies, Windspiele aus altem Besteck, Tierskulpturen aus Treibholz sowie dekorative Bücher und Buchkunst gehören zum Angebot. Malerei ist ebenfalls vertreten – sowohl auf Stoff als auch auf Leinwand.

Ergänzt wird das Kunsthandwerk durch ein umfangreiches kulinarisches Angebot. Mehr als ein Dutzend Spezialitätenstände sind angekündigt. Die Auswahl reicht von Fruchtaufstrichen und Mini-Käselaiben über irischen Räucherlachs, Barbecue-Grillspezialitäten, verschiedene Schinken und Öle bis hin zu Wollschwein vom Grill und fermentierten Nüssen. Dazu werden Wein und Sekt sowie Cocktails und Liköre angeboten.

Der Zugang zum Ausstellungsgelände erfolgt unter anderem über den Parkplatz der Verbandsgemeinde in der Freiherr-vom-Stein-Straße. Weitere Zugänge bestehen über das Uhl’sche Haus in der Hauptstraße, den Parkplatz in der Hans-Sachs-Straße sowie über die Altstraße zur Kulturscheune. Parkmöglichkeiten gibt es außerdem auf dem neugestalteten Parkplatz hinter dem ehemaligen Bauhof in der Mainzer Straße, an der Grundschule in der Jahnstraße sowie auf dem Parkplatz am Schulzentrum.