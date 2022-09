Nach zwei Jahren Corona-Pause findet in der Gemeindehalle in Orbis wieder ein Kunsthandwerkermarkt statt. Mehr als 20 Ausstellerinnen und Aussteller präsentieren am Sonntag, 11. September, von 10 bis 17 Uhr eine breite Palette an Produkten.

So werden unter anderem Trockenblumen und frische Sträuße, Honig aus Bischheim, Seifen, Marmeladen, Kochkäse, und Wärmekissen gegen Verspannungen angeboten. Ferner gibt es eine Schnecken(auszeit), Schmuck in verschiedenen Variationen, Socken, Loops, Stirnbänder, Stulpen, Westen, Tischdecken aus Leinen und Geschirrtücher. Stofftiere und Teddys für Kinder, liebevoll genähte Hosen aus Jersey, Deko für Haus und Garten, bunte Taschen, Vogelhäuschen und Insektenhotels runden das Repertoire ab.

Für das leibliche Wohl gibt es im Nebenraum ein Muffin-Büfett, aus hygienischen Gründen herrscht Selbstbedienung. Der Eintritt beträgt für Erwachsene zwei Euro, Kinder sind frei. Der Erlös aus den Eintrittsgeldern kommt dem Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr, die beim Aufbau hilft, zugute.