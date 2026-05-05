Die Polizeiinspektion Rockenhausen hat die Verkehrsunfallstatistik für 2025 veröffentlicht. Die Zahl der Unfälle ist gestiegen. Welche Auffälligkeiten es noch gibt.

Mehr als 1000 Verkehrsunfälle sind im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion (PI) Rockenhausen im Jahr 2025 polizeilich aufgegeben worden. Das geht aus der veröffentlichten Verkehrsunfallstatistik der PI Rockenhausen hervor, die den westlichen Teil des Donnersbergkreises mit den Verbandsgemeinden Nordpfälzer Land und Winnweiler umfasst. Der östliche Teil des Kreises gehört zur PI Worms und wird separat statistisch erfasst. Die Anzahl der Unfälle ist im Vergleich zu 2024 um 64 Unfälle angestiegen. Der Höchstwert lag mit 1059 registrierten Verkehrsunfällen im Jahr 2018, wie die Pressestelle der PI Rockenhausen schreibt.

Sehr auffällig ist die Zahl der Verkehrsunfälle mit Seniorenbeteiligung (65 Jahre und älter). Von 169 ist sie auf 219 Unfälle deutlich gestiegen – umgerechnet entspricht das einem Anstieg um 30 Prozent. Unfälle mit Senioren haben 21,1 Prozent der Gesamtunfälle ausgemacht. Diese auffallende Entwicklung könnte laut Polizeiangaben unter anderem auf die demografische Entwicklung der zunehmend alternden Gesellschaft zurückzuführen sein. Wegen des geringen Angebots im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und langer Wegstrecken zu Haltepunkten, sind viele Senioren im Donnersbergkreis zur täglichen Versorgung auf die eigene Mobilität angewiesen. Die Polizei empfiehlt älteren Menschen deswegen unter anderem, regelmäßige Arzt- oder Augenarztbesuche wahrzunehmen und Fahrerassistenzsysteme zu nutzen. Die Einkäufe zu verkehrsschwachen Zeiten zu erledigen und auf Parkplätzen nicht in unmittelbarer Eingangsnähe zu parken, minimiere zudem das Unfallrisiko.

Mehr als 1,7 Millionen Schaden bei Wildunfällen

Auch junge Fahrer und Fahrerinnen zwischen 18 und 24 Jahren waren 2025 im Bereich der PI Rockenhausen häufiger in Verkehrsunfälle verwickelt als noch 2024. Von 171 auf 183 Verkehrsunfälle ist die Zahl aber weniger stark gestiegen als bei den Senioren. Die Gruppe der jungen Erwachsenen beträgt 2025 nur 7,7 Prozent der Gesamtbevölkerung, ist aber an 17,6 Prozent aller Verkehrsunfälle beteiligt. Erfreulich ist, so die Polizei, dass 2025 kein Kind bei einem Verkehrsunfall verletzt wurde – 2024 waren es noch vier verletzte Kinder gewesen. Es zeige sich bei Unfällen immer wieder, wie wichtig eine altersgerechte Sicherung der Kinder im Fahrzeug sowie die Verwendung von Schutzausstattung beim Radfahren seien, ergänzt die Pressestelle der PI Rockenhausen.

Eine konstant hohe Zahl hat die Polizei bei Wildunfällen verzeichnet. Insgesamt 455 Wildunfälle wurden aufgenommen, das waren 19 mehr als 2024. Der verursachte Gesamtschaden lag schätzungsweise bei 1,77 Millionen Euro. Wildunfälle machen mit 44 Prozent den größten Anteil im Bereich Unfallursachen aus. Weitere häufige Unfallursachen waren: nicht ausreichender Abstand (190 Unfälle), Fehler beim Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren (124 Unfälle) sowie die nicht angepasste Geschwindigkeit (76 Unfälle). Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss gab es 2025 insgesamt zwölf, 2024 waren es noch 15. Außerdem stellten die Beamten nur einen Unfall unter Drogeneinfluss fest, 2024 waren es noch sechs.

Zwei tödliche Verkehrsunfälle 2025

Zwei tödliche Verkehrsunfälle gab es 2025. Ein 86-jähriger Autofahrer übersah beim Abbiegen einen entgegenkommenden Motorradfahrer, der auf der K13 aus Katzenbach kommend in Richtung Rockenhausen fuhr. Der Motorradfahrer erlitt bei dem Zusammenstoß schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Auch in den zweiten tödlichen Verkehrsunfall 2025 war ein Motorradfahrer involviert. Ein 23-Jähriger fuhr auf der L401 aus Richtung Lohnsfeld in Richtung Wartenberg-Rohrbach und touchierte aus ungeklärter Ursache den Bordstein der Verkehrsinsel. Er prallte mit dem Helm gegen einen auf der Verkehrsinsel stehenden Baum und verstarb ebenfalls noch an der Unfallstelle.

Die Anzahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden ist von 81 auf 82 leicht gestiegen, insgesamt waren jedoch 92,1 Prozent der Verkehrsunfälle im Dienstbezirk der Polizeiinspektion Rockenhausen ohne Personenschaden.