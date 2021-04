Erfolgreich verliefen die Ermittlungen der Polizei gegen einen Mann, der in der vergangenen Woche in eine Arztpraxis in Sippersfeld eingebrochen war und dort verschiedene Medikamente gestohlen hat. Er hatte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine Fensterscheibe eingeschlagen und sich dadurch Zutritt zu den Praxisräumen verschafft. Die durchgeführten Ermittlungen ergaben einen ersten Tatverdacht gegen einen 30-jährigen Mann. Im Rahmen einer richterlich angeordneten Durchsuchung konnten bei ihm tatsächlich mehrere Medikamente als Beweismittel sichergestellt werden. Durch die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern wurde beim Amtsgericht Kaiserslautern ein Haftbefehl beantragt. Der Beschuldigte wurde am Samstagvormittag dem Haftrichter vorgeführt, dem gegenüber er den Tatvorwurf im Wesentlichen eingeräumt hat. Wegen Fluchtgefahr wurde ein Haftbefehl beantragt und der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.