Das Medi-MVZ Kirchheimbolanden vertritt die Pfalz bei Testlauf für hausärztliche Primärversorgung

Seit mehr als zwei Jahren ist die frühere Hausarztpraxis von Matthias Hütt ein Standort des Medi-MVZ Alzey. Als solcher hat das Medizinische Versorgungszentrum im vergangenen Jahr als einzige Hausarztpraxis in der Pfalz an dem landesweiten Pilotprojekt „Häppi“ teilgenommen. Mit Erfolg.

Sabrina Wolsiffer hat jede Fortbildung genutzt. Auf die Ausbildung zur Medizinischen Fachangestellten, vormals Arzthelferin, folgte die Weiterbildung zur Versorgungsassistenz in der Hausarztpraxis und zur Nicht-Ärztlichen Praxisassistenz, einfacher gesagt im medizinischen Bereich und im Management. Gekrönt hat sie das alles mit einem Bachelorstudium in Mannheim, bei dem sie als erste bundesweit einen Abschluss im neuen Studiengang „Primary Care Manager“ in Händen hielt.

KI unterstützt Telefonassistenz

Die 46-Jährige gehört zum Team des Medi-MVZ Alzey in Kirchheimbolanden. All das, was sie zusätzlich gelernt hat, konnte sie im vergangenen Jahr bei einem besonderen Testlauf unter Beweis stellen. Es ging um „Häppi“, ausgeschrieben um das Hausärztliche Primärversorgungszentrum – Patientenversorgung interprofessionell. Dabei handelt es sich um ein Versorgungskonzept des Bundesverbands der Hausärztinnen und Hausärzte, um sich den Herausforderungen der Zukunft besser stellen zu können.

Die Patienten des Medi-MVZ haben deshalb im vergangenen Jahr unter anderem „Hannah“ kennengelernt – eine durch Künstliche Intelligenz unterstützte Telefonassistenz, um das Praxisteam beispielsweise bei der Termin- oder Rezeptvergabe zu entlasten. Sabrina Wolsiffer wiederum übernahm Aufgaben, die früher einem Arzt oder einer Ärztin vorbehalten gewesen wären. Durch ihre Weiterbildung allerdings hat sie Fachkenntnisse erlangt, die ebenfalls der Entlastung dienen. In Zeiten, in denen es weniger Hausärzte und immer mehr ältere Patienten gibt und all das in einem ländlich strukturierten Land wie Rheinland-Pfalz, ist das aus Sicht des Hausärzte-Verbands ein Muss.

„Kollegen sind hungrig“

Dass Kolleginnen und Kollegen diese Chance ebenfalls nutzen, davon ist Sabrina Wolsiffer überzeugt: „Sie sind hungrig, sie wollen ihr Wissen erweitern“, sagte sie bei der Abschlussveranstaltung des Pilotprojekts am Mittwoch in Mainz. „Hannah“ wird übrigens weiter im Einsatz sein. Und auch die über „Häppi“ geschlossenen Kontakte sollen bleiben.

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