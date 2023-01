Ein Konzert, das der Völkerverständigung dienen soll, gibt es am kommenden Mittwoch, 25. Januar, ab 19 Uhr in Steinbach. Zu Gast sind die Maxim Kowalew Don Kosaken. Wir verlosen drei mal zwei Eintrittskarten für den Auftritt des Chors.

Bei den Maxim Kowalew Don Kosaken handelt es sich um einen Chor aus Belarus (Weißrussland), der durch ein besonderes Programm seine „Solidarität mit dem ukrainischen Volk“ ausdrücken möchte. Dies teilt der Veranstalter, das Kölner Konzertbüro Engels, mit.

Der Chor, der gerade auf seiner Europatournee unter dem Motto „Ich bete an die Macht der Liebe“ ist, wird demnach in Steinbach ukrainisch-orthodoxe Kirchengesänge sowie ukrainische Volksweisen und Balladen zu Gehör bringen. Singend zu beten und betend zu singen, ist dem Chor ein Anliegen. Der Gesang will an die Tradition der großen alten Kosaken-Chöre anknüpfen. Chorgesang und Soli in stetem Wechsel sind angekündigt, typisch seien die Tiefe der Bässe und der tragende Chor. Im neuen Konzertprogramm sind zugleich beliebte Wunschtitel enthalten, darunter „Ave Maria“, „Suliko“, „Marusja“ und „Ich bete an die Macht der Liebe“.

Der Mann an der Spitze des Chores

Musikalischer Gesamtleiter ist der in Danzig geborene Maxim Kowalew, der schon seit seiner Kindheit der Musik verbunden ist und an der Musikhochschule Danzig studierte. Ab 1983 sang er im Ural- und Wolga Kosaken Chor, 1994 trat er in den Chor ein, der jetzt unter seinem Namen firmiert. Der Chor war zuletzt 2020 in der Westpfalz zu Gast.

Das festliche Konzert findet statt am 25. Januar um 19 Uhr in der Protestantischen Kirche in Steinbach (Donnersberger Straße/Ecke Kirchstraße). Der Vorverkauf läuft noch . Karten gibt es beispielsweise in Steinbach bei Lebensmittel Ulrich Dautermann, in Dannenfels beim Protestantischen Pfarramt und in den Kirchen der Gemeinde nach jedem Gottesdienst. Im Internet gibt es Karten über www.rheinpfalz.de/ticket, telefonisch bei Reservix unter 01806-700733. Auch an der Abendkasse gibt es Karten. Einlass ist um 18 Uhr.

Die Verlosung

Wir verlosen drei Mal zwei Eintrittskarten für den Auftritt des Chores. Sie liegen dann an der Abendkasse bereit. Wer gewinnen möchte, ruft heute, 19. Januar, ab 9 Uhr folgende Telefonnummer an: 06361 913-23