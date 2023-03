Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Baalborner läuft die 21,0975 Kilometer unter 1:13 Stunden. Bei kräftigem Gegenwind. Eine gelungene Generalprobe für den Marathon, den er am 26. September in der Bundeshauptstadt unter 2:30 Stunden laufen will.

Max Rahm ist mit dem Ergebnis seines letzten Wettkampfes vor dem großen Marathon zufrieden. Zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor: Er kennt jetzt auch die Strecke, die ihn im September